Los episodios de acoso lo viven tanto anónimos como famosos. Al igual que ha hecho Aitana, entre otros, hablando abiertamente en más de una ocasión que siente miedo por la cantidad de gente que sabe donde vive, la colaboradora de ' Tardear ' Cristina Tárrega no ha podido contener las lágrimas al sentirse identificada con testimonios parecidos.

Cuando trabajaba en la radio, Tárrega sufrió hasta dos intentos de asesinato por parte de este individuo. "Me dejaba mensajes diciéndome que tenía acostarse conmigo, pero que yo no era virgen y para eso tenía que intentar quemarme ", asegura. Por esa razón, recibió protección policial. Los agentes estaban junto a ella a cualquier hora del día, algo por lo que se siente enormemente agradecida. " Estoy viva gracias a la policía y a la Guardia Civil ", ha compartido.

Sin embargo, detrás del edificio en el que trabajaba tuvo un duro incidente que ha relatado en el programa. "Veo a una persona que se abalanza sobre mí y me dijo: 'te voy a matar porque tienes que ser mía'. Me forcejeó y me metió una compresa en la boca", cuenta.