Nada más comenzar la entrevista, el que fue piloto privado de Luis Miguel quiere aclarar que "Los medios han utilizado una información que no es correcta". "A mí no me debe Luis Miguel, ni yo le debo a Luis Miguel. Esto es una estrategia totalmente comercial", afirma Raúl Aldana en el programa 'Tardear'. Sin embargo, al equipo no le queda claro si realmente existió o no existió esa deuda de 300.000 euros y le preguntan directamente sobre ella. "Sí existía la deuda, yo siempre apunté que tuvo que ser una mala administración de parte de su empresa, pero os traigo una primicia: ya hay un arreglo", señala.