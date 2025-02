A pesar de mostrar su intenso amor en las redes sociales, Alejandro Sanz y Candela Márquez podrían no estar en su mejor momento. Lo ha descubierto el equipo de 'Tardear' al ir a buscar el nombre del cantante entre los seguidores de la actriz, y viceversa . La respuesta del buscador ha sido clara: "No se ha encontrado ningún usuario" .

Alejandro Sanz respondió "Escríbeme a mí, Jose. Te resuelvo todas tus dudas. No temo en absoluto que me la puedas quitar, Candela no es mía... es suya. Sólo digo que me escribas a mí. A ver qué es eso que tienes que hablar con ella. A lo mejor te puedo ayudar..."