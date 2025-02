Cuando salieron estas informaciones Carmen Borrego se pronunció en televisión y aseguró que "siempre le he deseado lo mejor y siempre le desearé lo mejor. No me gusta que la gente sufra", afirmó con evidente pesar. "No le deseo ningún mal. Yo no tengo contacto con él porque decidió bloquearme. Le deseo lo mejor", añadió la menor del clan Campos que se ofreció a brindarle apoyo. "Se le ha ayudado cada vez que lo ha necesitado. Si necesita ayuda y puedo, lo ayudaré", concluyó.