El príncipe Guillermo se retiró por un tiempo de sus funciones para dedicarse de lleno a cuidar a su esposa y a sus tres hijos en común, George, Charlotte y Louis. El soberano de Reino Unido también permaneció lejos del foco y de la vida pública durante dos meses, mientras que la princesa de Gales no volvió a retomar su agenda hasta el pasado mes de enero, 10 meses después del anuncio del cáncer.

"Imagínate que eres el príncipe Guillermo y te enteras de que tanto tu esposa como tu padre tienen cáncer. Eso es... él no se lo podía creer" , ha confesado.

Knauf afirma que, tras hacerse público que Middleton iba a recibir tratamiento, se puso en contacto con el príncipe y mantuvieron una "terrible" conversación telefónica. "Fue horrible. Nunca le he visto tan mal", ha manifestado. "Pero el problema fue que antes de toda esa locura se desató una especie de conspiración en las redes sociales: '¿Estaba realmente enferma?', se preguntaban. Pero todavía no querían decir que tenía cáncer porque no se lo habían dicho a los niños y todavía estaban trabajando en cómo decírselo", ha aclarado.