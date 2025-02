La icónica diseñadora de moda ha compartido a través de sus redes sociales las secuelas de sufrir una aparatosa caída

Las imágenes publicadas por von Furstenberg han hecho saltar todas las alarmas de sus seguidores

La diseñadora ha querido explicar lo que le ha ocurrido con un breve pero contundente mensaje

Diane von Furstenberg acababa de vivir un gran susto. A sus 78 años, la icónica diseñadora de moda ha revelado a través de unas fotografías publicadas en sus redes sociales cómo ha quedado su rostro tras sufrir una aparatosa caída en Los Ángeles.

"¡Al llegar a LA, me caí en el pavimento y me golpeé la frente! No tiene buena pinta", ha desvelado junto a una publicación en la que muestra las secuelas del accidente: un enorme moratón en la cara, concretamente en uno de sus ojos.

Von Furstenberg aparece en las imágenes sin maquillaje, visiblemente seria y enseñando su preocupante aspecto, lo que ha hecho saltar todas las alarmas de sus más de 460.000 seguidores de Instagram.

Pese a la magnitud de la lesión, la diseñadora ha querido tranquilizar a sus followers asegurando: "Agradezco que no sea nada grave". Finalmente, ha explicado cómo está tratándose para aliviar las secuelas del golpe. "Lo estoy asumiendo, me aplico mucho gel de árnica y estoy feliz de que no haya sido peor. Asumirlo es el secreto de la supervivencia", ha concluido.

Sus fans y entorno más cercano no ha tardado en reaccionar a la noticia y enviarle mensajes de ánimo. "Recupérate pronto", "Espero que no estés sufriendo mucho", "Espero que estés bien", se observa.

Sobre Diane von Furstenberg

Furstenberg es una diseñadora de moda belga-estadounidense reconocida mundialmente por haber creado el wrap dress o vestido envolvente, una prenda que revolucionó la moda femenina en la década de 1970, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes en la industria de la época.

Nacida como Diane Simone Michelle Halfin en Bruselas, Bélgica, en 1946, creció en una familia de origen judío. Su madre fue una superviviente del Holocausto.

Estudió Economía en la Universidad de Ginebra, donde conoció al príncipe Egon von Furstenberg, con quien se casó en 1969, se trasladó a Nueva York y tuvo dos hijos, Alexander y Tatiana. Aunque el matrimonio terminó en divorcio, su apellido quedó ligado a su identidad profesional.

En 1972, Diane lanzó su primera colección de moda, pero su verdadero hito llegó en 1974 con la creación del vestido envolvente. La pieza fue un éxito rotundo y vendió millones de unidades, consolidando a von Furstenberg como una diseñadora de renombre.

A pesar del auge de su marca en los años 70, la moda cambió en los 80 y la popularidad del wrap dress se desvaneció. Años después, con el renacer de la moda vintage, von Furstenberg relanzó su icónico vestido.

Más allá de su impacto en la moda, ha sido una ferviente defensora del empoderamiento femenino. En 2010 creó el DVF Awards, un premio que reconoce a mujeres que han demostrado liderazgo, fortaleza y coraje en su compromiso con sus causas. Además, ha publicado libros donde comparte su visión sobre la moda y el liderazgo, como 'The Woman I Wanted to Be'.

En 2024 lanzó su película documental 'Diane von Furstenberg: Definiendo estilo', en Disney+, en la que repasaba su vida.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.