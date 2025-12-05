El Gobierno catalán ha llegado a un acuerdo para empezar a sacrificar a los cerdos sanos del foco de la peste

¿Salió el virus de la peste porcina de un laboratorio? El IRTA-CReSA, bajo la lupa

El Gobierno catalán ha llegado a un acuerdo con representantes del sector porcino para empezar a sacrificar a partir de la próxima semana los cerdos sanos de las granjas situadas en la zona de vigilancia del foco de la peste porcina africana en Barcelona, han informado fuentes del sector.

La medida afecta a unos 30.000 cerdos de las 39 granjas que se encuentran en el perímetro de vigilancia de 20 kilómetros para evitar la expansión del foco de peste porcina detectado en jabalíes en la sierra de Collserola, en Barcelona. Según han informado representantes del sindicato agrario Asaja y de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña al término de una reunión con representantes del Govern, se ha encontrado ya un matadero para sacrificar estos cerdos.

En la reunión han participado por parte del ejecutivo catalán el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat. Los representantes del sector porcino han evitado especular sobre el origen del brote de peste porcina africana detectado en jabalíes y de la posibilidad de que saliera de un laboratorio.

Investigan de dónde pudo salir el virus

¿Salió el virus de la peste porcina africana de un laboratorio? El Gobierno lo está investigando, pero ante esta hipótesis todas las miradas se dirigen ahora al Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) de Bellaterra, institución que lleva casi dos décadas estudiando este agente patógeno y que está situada muy cerca de donde se detectó el brote.

El IRTA-CReSA es un uno de los laboratorios europeos de referencia en salud animal y está localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos a causa de la peste porcina africana (PPA).