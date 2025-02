Frank Cuesta está detenido y acusado de posesión ilegal de animales salvajes protegidos y se encuentra este viernes en la comisaría de Lao Khwan

El entorno de Frank Cuesta se encuentra a la espera de poder sacarle de la cárcel con una fianza, desvela un amigo a 'Horizonte'

La Policía de Tailandia detiene a Frank Cuesta por posesión de vida silvestre protegida

El youtuber y naturalista español Frank Cuesta ha sido detenido en Tailandia por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos y se encuentra este viernes en la comisaría de Lao Khwan (en la provincia central de Kanchanaburi) a la espera de reunirse con su abogado, según confirmó a EFE la Policía.

Cuesta se encuentra hoy detenido en la citada comisaría, situada unos 140 kilómetros al noroeste de Bangkok, a la espera de que llegue su abogado desde la capital tailandesa, explicó a EFE un portavoz policial. La Policía tailandesa tendrá que decidir este viernes si le deja en libertad bajo fianza o si Cuesta permanecerá detenido hasta pasar a disposición judicial.

El entorno de Frank Cuesta, a la espera de poder sacarle de la cárcel con una fianza

Nada más conocerse la detención de Frank Cuesta, 'Horizonte', programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez, conseguía hablar con uno de los amigos del español detenido.

Javier Oliveira, amigo de Frank, daba en directo en el programa de Mediaset todos los detalles de la detención ya que la vivió prácticamente en el mismo momento que la policía entró en el Santuario.

"Estaba en directo ayer en mi canal y él suele entrar por las noches a comentar sobre el tema que estemos hablando. Cuando, de repente ayer me manda un mensaje. Yo me esperaba que era algo como todos los días, normal y corriente, pero no, lo estaban deteniendo. Le habían hecho una redada en el Santuario. Había como 20 o 30 policías y se han publicado en Tailandia ya los vídeos donde revisan todo el santuario, encuentran las especies y demás”, detallaba.

“Le han quitado del santuario, de momento, la nutria, una serpiente y, si no me equivoco, la civeta. Porque se supone que son los animales que no entrarían dentro de la licencia que él creía que tenía. Él estaba completamente convencido de que tenía”, decía Javier Oliveira.

“Lo que la policía comunica es que hay un e-mail, hace un par de semanas, de alguien que denuncia la situación. Yo pienso que hay una persecución detrás, independientemente de que Fran tuviera las cosas reguladas o no, que eso ya lo aclarará él perfectamente cuando salga. Estamos a la espera de ver si en las próximas horas se puede sacar con una fianza”.

¿Cómo fue la detención de Frank Cuesta?

La detención de Cuesta se produjo este jueves después de que su propiedad en Kanchanaburi fuera allanada por la Policía, que recibió un aviso a través de un correo electrónico "en el que se afirmaba que un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso", según el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación.

Dentro del santuario de animales de Cuesta, los agentes encontraron un total de 10 animales de fauna silvestre protegida (nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato) "sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición".

El departamento de Parques Nacionales señaló en su escrito que el español dijo que "había comprado las nutrias de uñas pequeñas en mercados de pulgas en diferentes momentos". En cuanto a la pitón de pico de pato, "una persona no identificada la atrapó y la conservó durante aproximadamente una semana".

Detenido y la fauna incautada

Esta acción, a juicio de las autoridades, constituye "un delito tipificado en la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre", por lo que Cuesta, de 53 años, resultó detenido y enviado a la comisaría "para proceder con acciones legales", mientras que incautaron la fauna silvestre protegida como prueba.

El Departamento de Parques Nacionales agregó que los animales incautados se entregaron a la División de Conservación de Vida Silvestre y que este procedimiento se enmarca en la orden gubernamental de "reprimir estrictamente" el tráfico, la caza, la cría ilegal y el comercio en línea o fronterizo de la vida silvestre.

Frank Cuesta sospechaba que le podían meter en la cárcel: "Me voy de Tailandia"

Cuesta, expresentador de televisión y popular en las redes sociales, publicó el martes un video en su canal de YouTube en el que anunciaba que dejaría el santuario, sin decir cuándo, pero que lo seguirá manteniendo desde "fuera de Tailandia".

"Estamos metidos en líos judiciales y en líos de todo tipo (…) Hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me tenga que ir de Tailandia, de que me expulsen, y también está la posibilidad de llegar a un acuerdo y me voy de Tailandia", dijo en el audiovisual sin entrar en detalles.

El español insistió en que habrá cambios en el santuario, sin explicar cuáles, pero adelantó que llevaba "días preparándolo todo" para no dejar "a los animales solos".

