Paca la Piraña, tras las cámaras: su familia, ahorros, aficiones y amores

Paca La Piraña tiene buena relación con su familia y se desvive por su madre

La colaboradora de Tardear no ha vuelto a tener pareja estable desde que se separó de su ex marido en 2001

El antes y el después de la amiga íntima de La Venero, nuevo fichaje estrella de 'Tardear'

La llegada de Paca La Piraña a Tardear ha llenado de diversión la mesa de tertulia del magacín vespertino que cada tarde conducen Frank Blanco y Verónica Dulanto. Conocida por haber sido amiga íntima de 'La Veneno' la personalidad de Paca trasciende su relación con la fallecida vedette. Por ese motivo, hoy profundizamos en algunas facetas desconocidas como su familia, ahorros y amores de la nueva tertuliana de las tardes telecinqueras.

La tercera de seis hermanos

Francisca Aracil Cáceres, nombre auténtico de la estrella, es la tercera de seis hermanos: "Antes éramos dos niñas y cuatro niños, y yo el mayor de los niños; pero ahora somos tres y tres", dice con orgullo. La artista creció en un internado de monjas porque su madre pasó una depresión. Muy unida a su progenitora, ahora Paca se encarga de sus cuidados. "Me cuenta muchas cosas de cuando era pequeña, como que tenía unos ojos muy grandes nada más nacer o que mamé hasta los cuatro años", relata con simpatía.

Sobre su sexualidad cuenta que sus padres al principio lo pasaron mal y un médico incluso le recetó hormonas masculinas. "De haber nacido hoy me habría gustado nacer hombre-hombre o mujer-mujer. Es que ser diferente se sufre. Aunque los gays hoy en día ya son un imperio. Un imperio romano, y se lo pasan bomba", ha declarado en una entrevista.

Su situación financiera

La vida de Paca no ha sido sencilla. La de Almería ha trabajado en el mundo de la noche, como limpiadora y también de peluquera. Sin embargo, la popularidad sobrevenida en los últimos años le ha permitido sanear sus cuentas bancarias. "Tengo dinero ahorrado, algo que no había tenido nunca", confiesa con agradecimiento a su nueva popularidad mediática.

"Con lo que he ganado pude recuperar algunas joyas que tenía empeñadas y pagar algunas deudas. Le debía a mi hermano un dinero que, en su momento, cuando en 2012 llegó la crisis, me prestó para poder pagar la hipoteca de mi casa en Valencia, que por cierto terminé de pagar en 2014 y luego ya he vendido", explica. Mujer austera y poco amiga de las extravagancias, con sus cuentas más saneadas no ha hecho grandes dispendios: "El único capricho que me he dado desde que trabajo en la tele consistió en cambiar el frigorífico, la lavadora y las camas, que tenían ya muchos años".

Amante de las bellas artes

La también actriz es una mujer de grandes habilidades creativas. Cuenta que en su juventud soñaba con convertirse en diseñadora de moda. También es una enamorada de las Bellas Artes y además de contar estudios en la materia ha trabajado el dibujo y la pintura al óleo. "La maestra me puso matrícula de honor por el interés que le puse a las clases, a pesar de que apenas podía atenderlas", comenta.

Los problemas financieros de su familia impidieron que Paca pudiese continuar con su formación artística. "Mis padres no tenían dinero en esa época, así que lo terminé dejando", ha declarado.

Estuvo casada varios años

A pesar de que en la actualidad no tiene pareja "salvo algún follamigo", Paca llegó a estar casada. Se separó en 2001 y tuvo con él una relación estable de ocho años de duración. "Le di pasaporte porque no se portó bien conmigo. Se lió con otra y entonces me di cuenta de que ya no estaba enamorada de él", recuerda en una entrevista en 'Vanity Fair'.

"Aquella historia me sirvió al menos de escarmiento, y desde entonces no quise volver a tener en mi vida a ningún hombre que la controlara", dice absolutamente fortalecida.

Tuvo relaciones con mujeres durante su juventud

Durante su juventud, Paca tuvo relaciones con mujeres. Fue a los 18 años "con toda la burbuja hormonal". Recuerda la colaboradora que vino a su casa una prima de su madre con su hija y, aunque primero le gustó su hermano, "que era muy guapo", como él tenía novia y acabó con ella.