Estados Unidos contabiliza ya, antes de este último bombardeo, 82 víctimas mortales confirmadas en 21 operaciones en el Pacífico y el mar Caribe

Nuevo ataque de Estados Unidos contra una supuesta narcolancha en aguas del Pacífico. Cuatro personas han muerto en el que es el último episodio de una operación militar que, desde septiembre, ya se ha cobrado la vida de más de 80 personas en este océano y en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela.

En pleno debate por estas operaciones militares, ha sido el propio Mando Sur del Ejército de Estados Unidos el que ha anunciado el balance del ataque, que constituye un nuevo bombardeo dirigido supuestamente contra el narcotráfico.

“El 4 de diciembre la Fuerza Operativa Conjunta 'Lanza del Sur' ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada", ha comunicado el Mando Sur a través de la red social de Elon Musk, ‘X’, donde precisan que en su acción mataron a “cuatro narcoterroristas varones”.

De igual modo, y como han hecho en anteriores ocasiones, el cuerpo militar ha justificado la acción bajo las órdenes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, alegando que la Inteligencia estadounidense "confirmó" que la embarcación objetivo del bombardeo transportaba "narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental".

A ese respecto y lanzando un aviso a navegantes, el jefe del Pentágono ya afirmó a principios de semana que "apenas han comenzado" los ataques contra las presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que, de acuerdo con sus informaciones, acumulaban ya, antes de este último bombardeo, 82 víctimas mortales confirmadas en 21 operaciones.

“Estamos volando por los aires a los terroristas de los cárteles vinculados al régimen de (Nicolás) Maduro en Venezuela y otros. Mirad, no se trata solo de Venezuela", ha dicho Donald Trump sobre estos ataques, subrayando que las operaciones en el Caribe y el Pacífico no se limitan únicamente a las narcolanchas que salen de ese país.

Avalando los ataques e impulsándolos, las acciones desarrolladas no dejan de generar polémica, debate y tensión en la comunidad internacional, con la ONU denunciando que no existe "ninguna justificación" legal para llevar a cabo estos bombardeos, alertando que, a partir de la “información muy escasa” facilitada por las autoridades estadounidenses “ninguno de los individuos en los barcos atacados (hasta la fecha) representaba una amenaza inminente".

Por ello, desde la ONU se ha pedido investigar de manera "rápida, independiente y transparente" los ataques, con vistas a procesar a quienes hayan violado la ley.