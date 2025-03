En el paraíso de Sandra Barneda la hemos visto dejarse llevar con Borja y reconciliarse con su novio en una hoguera de confrontación de infarto. Sin embargo, hay que decir que ‘ La isla de las tentaciones ’ no es la única experiencia televisiva que Andrea Arpal ha vivido al máximo.

Fue por eso que, para dejarle claras las ganas que tenía de seguir conociéndola, decidió darle un apasionado beso en los labios: “¿Tenías ganas de que te besara?” , le preguntó. A lo que ella respondió que quería que no solo le diera un beso, sino “muchos”.

Él tenía muchas dudas sobre ella y hasta llegó a decirle que desconfiaba de ella: “La cita ha sido muy buena y he estado muy a gusto, pero algo de lo que no me fío al 100%”, explicó él. Una duda que se mantuvo hasta el final y que terminó acabando con su relación, ya que él nunca terminó de confiar en ella.