Ha llegado el momento. Quedan muy pocas horas para saber si Andrea Arpal asiste finalmente a su hoguera de confrontación con Joel en ‘La isla de las tentaciones’ y no podemos tener más ganas de saber qué ocurre entre ellos.

Las deslealtades han hecho que su relación penda de un hilo y su noviazgo podría terminar siendo pasto de las llamas en el paraíso de Sandra Barneda. ¿Qué ocurrirá? ¿Volverán separados, juntos o con un nuevo amor?

Mientras se acerca el momento de salir de dudas, en ‘Unplugged’ queremos rescatar unas imágenes de lo más reveladoras del pasado de la guapísima participante de ‘La isla de las tentaciones’ y que muestran cómo era cuando debutó en Telecinco. ¡Menudo cambio!

El pasado de Andrea Arpal antes de ‘La isla de las tentaciones’

En el año 2017, la todavía novia de Joel bajó las escaleras del programa del amor para conquistar a uno de los tronistas más míticos de la televisión, nada más y nada menos que Joni Marley, quien fue tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Llegó ilusionada, con una sonrisa de oreja a oreja y dispuesta a enamorarlo con sus mejores armas. Además, contaba con la ventaja de que ella ya lo conocía un poco, ya que ambos habían hablado por redes sociales antes de verse ante las cámaras.

“Él me vio por un programa y me escribió por Instagram”, declaró la joven en su debut en el ‘dating show’ de Telecinco. “La hablé y, cuando me dijeron que iba a ser tronista, la pedí como pretendienta”, aseguró.

“Eres muy guapo, eres mi tipo y quiero ver cómo eres de interior”, aseguró ella, dejando claro que se sentía muy atraído por él. Parecía que el mundo se había parado entre ellos dos y que habían tenido una química tremenda, sin embargo, una tercera persona entró en escena para ponerlos a prueba.

Como si de ‘La isla de las tentaciones’ se tratara, Yera Fontes, el otro tronista que reinaba en el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ‘tentó’ a la joven y le ofreció tener una cita con él, para que decidiera realmente a quién quería conocer.

Lo que ocurrió fue muy distinto a lo que ha sucedido con Borja en el paraíso de Sandra Barneda y, por aquel entonces, no se dejó llevar, pensó con la cabeza fría y rechazó al canario: “Yo estoy aquí por Joni. Si él no me hubiera pedido, no estaría aquí”, afirmó.

Explicó que el ex de Ainhoa Benito no era su tipo y habló sin pelos en la lengua: “No me gustan tan grandes como tú, me gustan más chiquititos. Además, a mi tronista lo veo más humilde y romántico”, aseguró.

