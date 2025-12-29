El desaparecido viajaba con un compañero en una furgoneta que fue arrastrada por la corriente del río Fahala

Hallan el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Íllora, Granada

Un dispositivo de búsqueda con más de 150 efectivos se ha reactivado este lunes para tratar de localizar al segundo desaparecido durante el temporal en Alhaurín el Grande (Málaga); el hombre viajaba en una furgoneta que fue arrastrada por el río Fahala con otro compañero, cuyo cadáver ya fue hallado este domingo.

En las labores de búsqueda participan efectivos de la Guardia Civil, bomberos, Policía Local, Protección Civil y voluntarios, que se han organizado en ocho grupos para buscar desde el lugar del accidente hasta la desembocadura de este río, afluente del Guadalhorce, según han informado fuentes del instituto armado.

Los dos hombres fallecidos viajaban en una furgoneta que fue encontrada vacía y destrozada

El cuerpo sin vida de uno de los dos desaparecidos fue hallado este domingo, sobre las 17:00 horas, aproximadamente a un kilómetro de donde se localizó la furgoneta, que estaba destrozada, pero sin rastro del otro acompañante.

Los dos hombres, de 53 y 54 años , son amigos e irían juntos en el vehículo cuando intentaron cruzar el río, crecido por las intensas lluvias. De ellos no se tenían noticias desde las 23.00 horas de este sábado aproximadamente, cuando más llovía por lo que se cree que la furgoneta fue arrastrada por la corriente. Este domingo fue hallada a 1,6 kilómetros de distancia, vacía y con severos daños, con el techo destrozado.

La alerta meteorológica se mantiene en Andalucía, Baleares, Murcia y Comunitat Valenciana

Andalucía, Baleares, Murcia y Comunitat Valenciana mantienen este lunes activos los avisos por las lluvias intensas y las fuertes tormentas, que van a continuar durante todo el día, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Todos los avisos son ya de nivel ‘amarillo’ (peligro bajo) y las precipitaciones llegarán todavía a acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora en muchos lugares, y hasta 80 litros en 12 horas, y en muchos lugares de la Comunitat Valenciana las tormentas irán acompañadas de granizo.

En Valencia las lluvias más intensas afectarán al litoral de las tres provincias (Castellón, Valencia y norte de Alicante) y a zonas del interior de la provincia de Castellón, y en el archipiélago balear se han activado avisos en todas las islas ante los riesgos asociados a las fuertes lluvias y a las tormentas, que se prolongarán hasta las últimas horas de la tarde.