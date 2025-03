El hermano de Susana Saborido y cuñado de Joaquín no solo "traicionó" al ex futbolista en ' ¡De viernes! '. Ahora se ha visto envuelto en una polémica pues el equipo de ' Tardear ' ha descubierto que supuestamente estaría de "okupa" en su casa de alquiler , la cual llevaría sin pagar un año.

David Rodríguez es el propietario de la casa que lleva supuestamente sin pagar José Manuel Saborido, cuñado del ex futbolista Joaquín, un año. Lo primero que hace al entrar en directo es aclarar conceptos porque "se han dicho cosas erróneas": "Este inmueble es de una sociedad de mi propiedad , que se ha comprado en mayo del año pasado. No es una compra de deuda ni nada por el estilo ".

" No existe ninguna sentencia que él diga que pueda estar ahí . La primera demanda que está puesta venía de parte del fondo de inversión que a nosotros nos vendió la casa era un demanda por fraude de ley de un contrato que se hizo conchabándose con el antiguo propietario cuando la vivienda ya estaba embargada", explica para 'Tardear'.

Lo que motivó a David Rodríguez a sacar esta información fue su aparición en '¡De viernes!', ya que considera que dijo cosas "indignantes", "cuando él y su mujer son cargos públicos y viven sin pagar absolutamente nada , ya no solo a nosotros, si no anteriormente tampoco pagaron absolutamente nada".

El propietario del inmueble no teme las represalias que puedan tener sus declaraciones, ya que insta a Saborido a demostrar que miente: " Que lo demuestre si ha pagado alguna vez algo, que demuestre las cuatro demandas que dice que nos ha puesto a nosotros, que eso es una gran mentira ".

En cambio, David Rodríguez enseña a cámara toda la documentación que tiene en su poder: tanto la demanda, como las escrituras de la casa y el burofax enviado con fecha 18 de diciembre. "Hasta ahora no voy a contar muchísimo más porque esto ha sido un poco precipitado y nuestros abogados nos han dicho que hay que prepararlo bien porque vamos a meter demandas mucho peores cuando termine el tema civil", señala.

José Manuel Saborido habría amenazado con denunciarles "judicial y extrajudicialmente" y el propietario de la casa en la que vive tiene también las pruebas de ello. "Me gustaría aclarar esto: no es un inquiokupa, este hombre nunca ha pagado. Es un jeta nivel Dios", asegura. Además, David Rodríguez cuenta que el cuñado de Joaquín les ha pedido "300.000 euros para irse". "Nos indigna que dos cargos públicos elegidos por el pueblo de Almensilla vivan de esta manera. No sé hasta dónde vamos a llegar", confiesa.