Figo ha explicado en exclusiva al programa ' Tardear ' que denunciará a la modelo por sus acusaciones en falso. "Emprenderé acciones legales porque no sabía quién era esta persona hasta que coincidí en un evento de un patrocinador mío en el que estaban otras mil personas y nunca la había visto ni sabía quién es y no es verdad que la intenté seducir ", ha explicado.

En definitiva, Figo ha querido aclarar que no son ciertas las menciones de Bavel a su persona y que deberá demostrarlas ante un juez. "Me da risa porque esa persona estaba con un amigo mío y me envuelve con todo eso. No todo vale para seguir en la farándula. Tengo familia e hijos, así que tendrá que demostrar todo lo que dice en los juzgados", comparte a 'Tardear'.