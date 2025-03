Ella misma concursó hace un año en la última edición del reality y aunque para ella fue "muy duro", cree que también es de las cosas que más le han ayudado "psicológicamente": "Cuando estás aquí y sabes que has vivido en una playa, que no has comido, que te has tirado de un helicóptero... Me gustaría ir con ella para decirle cómo se hacen las pruebas o cómo se hace el fuego".