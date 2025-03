Alejandra Rubio cuenta en 'Vamos a ver' cómo se ha tomado que su madre participe en 'Supervivientes'

Este jueves, a partir de las 22:00 horas, arranca en Telecinco una nueva edición de 'Supervivientes'

Terelu Campos le ocultó a Alejandra Rubio su participación en 'Supervivientes': "No era conocedora"

Tras conocer que Terelu Campos pasará este año por la nueva edición de 'Supervivientes', su hija Alejandra Rubio ha contado en 'Vamos a ver' cómo se ha tomado esta sorpresa.

Con semblante algo serio, Alejandra ha dejado claro que le "parece bien": "Es su vida y ella decide. Vino un día a mi casa y me lo contó. No me lo consultó, pero me parece normal porque yo tampoco consulto mis cosas. Me parece muy arriesgado", ha asegurado.

Aunque le preocupa que lo pase mal en la isla, Alejandra Rubio está convencida de que los médicos han hecho bien su trabajo y Terelu ha superado todas las pruebas que le hacen apta para esta edición del reality: "Mi madre tiene ciertas limitaciones por la última operación que no puede hacer. Les hacen muchas pruebas médicas y sé que no han visto nada", ha sentenciado.

Sobre que es lo que peor llevará Terelu Campos en su paso por la aventura más extrema de la televisión, la colaboradora lo tiene claro: "Mi madre no come mucho, así que yo creo que lo que peor va a llevar son los bichos, el tema de dormir y la convivencia".

Alejandra espera que su madre deje de fumar en 'Supervivientes' y admite que va a ser misión imposible que no comparen su paso por la isla con el de su hermana, Carmen Borrego: "Yo le he dicho que sea ella y que no se queje todo el día porque en la vida personal es muy divertida y una tía muy guay".

Alejandra Rubio no sabía que su madre iba a participar en 'Supervivientes'

Terelu Campos ya ha puesto rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes’ y su confirmación ha sido toda una sorpresa para la audiencia y, también, para Alejandra Rubio, que no tenía ni idea de que su madre iba a viajar a los Cayos Cochinos.

Así lo ha explicado Sandra Aladro en ‘Vamos a ver’, que ha hablado del “enfado” que se cogió la nieta de María Teresa Campos cuando se empezó a especular con que su madre iba a ser parte de esta nueva edición del reality show más extremo de Telecinco.

“Pepe del Real y yo creemos que absolutamente nadie, incluida su hija, era conocedora de esto hasta poquitas horas antes, porque se enfadó con nosotros cuando le dijimos el viernes que existía la posibilidad de que participara en ‘Supervivientes’”, decía la periodista.