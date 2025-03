La ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’ ha hecho una escapada con sus amigas de toda la vida y ha aprovechado para abrirse en canal como nunca. La gaditana se ha sincerado sobre la profunda soledad que lleva arrastrando desde hace un tiempo y cómo se ha sentido al respecto. “Me siento igual de sola , pero me he adaptado más”, comienza asegurando.

Sin embargo, la influencer ha notado un significativo cambio de actitud desde la última vez que se confesó junto a sus amigas, donde cargaba contra los hombres que no saben estar solos. Su angustia cada vez que se separaba de su pequeña o los últimos desengaños amorosos que ha sufrido habían llevado a la influencer a un estado muy complicado que quiere cambiar de manera radical. “He evolucionado, antes me notaba más a la defensiva”, asegura la gaditana.