David Cánovas fue una de las primeras personas que habló con Jesús Calleja cuando éste volvió del espacio. El famoso aventurero se convirtió en el primer español no astronauta en traspasar la atmósfera y su épico viaje fue retransmitido en un programa especial de Mediaset. En directo, pudimos ver como la nave New Shepard, en la que, además de Calleja, iban otros cinco tripulantes, atravesaba la Línea de Kármán en apenas unos minutos. Una vez en el espacio, todos ellos pudieron desabrocharse el cinturón y experimentar el cambio de gravedad, que les hizo flotar por la nave con la mayor facilidad.

"En Nepal ya me contó que iba a ir al espacio y ya ha ido y ha vuelto. Ha sido el primer español no astronauta en viajar al espacio. Lo digo y comparto mi conversación con él porque yo quiero ser el primer youtuber en viajar al espacio también. Si alguien me está viendo y me quiere llevar al espacio, que lo haga", ha dicho. Lo que no aclara es si estaría dispuesto a pagar la millonada que pide la empresa Blue Origin para llevar a cabo este tipo de turismo, que pronto volverá a lanzar una misión.