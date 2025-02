La emoción ha sido enorme. "Hubo un momento en el que no pude hablar porque la imagen es tan potente que empecé a llorar. Y no pude seguir adelante, se me agarrató la garganta y no me daba cuenta hasta que vi una gota que estaba flotando por allí, que pensaba que era del aire acondicionado y no, era yo, que estaba llorando. Luego me ha costado recomponerme , incluso saliendo todavía no me había recompuesto. Nunca viví tantas emociones, tan concentradas, en tan poco tiempo y tan especiales. Por mucho que lo quiera contar, y mira que se me da bien contar las cosas, tengo que recapacitar cómo cuento esta historia porque es abrumadora".