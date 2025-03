Ganador de dos Oscar --estuvo nominado a la estatuilla en cinco ocasiones--, de cuatro Globos de Oro y de dos Bafta, entre otros reconocimientos, Gene Hackman participó en más de 80 películas, y será recordado por sus personajes en cintas como 'Bonnie and Clyde', 'The French Connection' (que le valió su primer premio de la Academia en 1971), 'Superman', 'Unforgiven', 'The Firm', o 'The Royal Tenenbaums'.