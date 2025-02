Aunque no están seguros, Jean asegura al medio ' TMZ ' que la causa de lo ocurrido podría ser el envenenamiento por monóxido de carbono, aunque añaden que no se han encontrado signos de que se haya forzado nada.

La investigación continúa y no se descarta nada, ha señalado al citado medio. La casa en la que han aparecido los cuerpos fue construida en el año 2000. Por el momento, no se sabe si se ha podido producir una fuga de gas o si hubo llamadas al servicio técnico en la dirección.

Algunas de los largometrajes que han contado con su participación son 'The French Connection' con el que ganó su primer Oscar, 'La aventura de Poseidón', 'La conversación', 'Unforgiven' con la que ganó su segunda estatuilla, 'Poder absoluto' o 'Heist'. Fue en 1990 cuando se tuvo que someterse a una intervención de corazón por una afección cardíaca. Dolencia que le mantuvo alejado de las cámaras durante dos años. Además de su carrera como actor, Gene Hackman también probó suerte como escritor al publicar tres novelas tituladas 'Wake of the Perdido Star', 'Justice for None' y 'Escape From Andersonville'.