La primogénita de Melendi ha contado en sus redes sociales el episodio que vivió en una discoteca

La joven creadora de contenido se encontraba disfrutando de la noche cuando "unos chicos empezaron a pegarse"

Carlota Melendi, de 19 años de edad, es la hija mayor del artista, fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega. Desde que alcanzó la mayoría de edad, ha querido abrirse un hueco en las redes sociales como creadora de contenido y, poco a poco, va acumulando un mayor número de seguidores -en TikTok 66.000 y en Instagram casi 50.000-.

Ha sido justamente en su perfil de las redes donde ha compartido el accidente que sufrió en una discoteca tras verse envuelta en una pelea. Apenas un día antes de narrar los detalles de lo sucedido, publicaba un vídeo en el que se dejaba ver con un apósito en la nariz. "Como voy a estar dos meses o más así, tendré que subir cómo estoy. Lo importante es la actitud", bromeaba la joven mientras bailaba al ritmo de 'A Dios le pido' de Juanes.

Sus 'followers' no tardaron en mostrar su preocupación por el estado de salud de Carlota. ¿Qué te ha pasado?", ·Recupérate, guapa", "Lo que sea que tengas, espero que te mejores", "¿Qué te dijo tu padre?", se observa en el 'post'.

Por ello, ante el revuelo que se generó en TikTok, ha sido la propia hija mayor del cantante quien ha decidido narrar el episodio que vivió mientras estaba disfrutando de la noche junto a una amiga en una discoteca.

"Bueno, chicos, os voy a hacer un 'storytime' de lo que tengo en la nariz", comienza. "Estábamos en la zona del reservado de la discoteca, y unos chicos que estaban al lado empezaron a pegarse, y debe ser que uno de ellos para defenderse tiró una copa y me dio en toda la cara y así me he quedado", ha desvelado.

"Tengo que estar así de dos a tres meses, va a tardar en curar", ha añadido. Tras este incidente, Carlota ha "llegado a la conclusión de que muchas veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos". "Yo siempre me he quejado de la nariz y justo me han dado en la nariz. Así que le he dicho a todo el mundo que jamás en la vida me voy a quejar de ella", se ha sincerado.

Afortunadamente, todo ha quedado en eso y no ha habido que lamentar daños mayores. Pese a que lo suyo ha sido "una tontería porque estoy bien y se me va a curar", la 'influencer' se ha dado cuenta de que "de un momento a otro te puede cambiar la vida". "Es una herida y no voy a hacer drama de esto, pero te puede pasar con un montón de cosas. Le doy vueltas y digo 'madre mía, la suerte que tenemos'", ha concluido.

