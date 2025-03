El actor se ha abierto en canal y ha roto su silencio sobre sus vivencias y momentos más duros de 2024

El año pasado, Herrán se convirtió en padre, tuvo un accidente de moto y después se conoció el fin de su relación con la madre de la bebé

"He perdido mucho en el camino" ha confesado el actor de 'La casa de papel' a través de sus redes sociales

Para Miguel Herrán, 2024 ha sido "loco y muy complicado". Ha estado lleno de altibajos y ha sido toda una montaña rusa. En enero del año pasado se convirtió en padre de una niña junto a su pareja, Celia Pedraza, hermana de María Pedraza. Tan solo cuatro meses después sufrió un aparatoso accidente de moto por el que tuvo que pasar por quirófano y sufrió una luxación en la clavícula. En julio, el actor anunciaba su ruptura con la madre de su pequeña. En septiembre se dejó ver con un llamativo cambio físico que no pasaba desapercibido después de exigencias de guion para interpretar un nuevo personaje.

Ahora, con perspectiva de lo vivido, el actor de 'Asalto al banco central' se ha sincerado en su perfil de Instagram con un 'post' que ha llamado la atención de sus seguidores.

"2024 ha sido un año muy loco, muy complicado, feo...", comienza el intérprete. "Pero también ha sido increíblemente bonito, he crecido mucho y he conocido gente en el camino que me han demostrado que lo mejor que puedes tener en esta vida es amor propio y gente con quien disfrutarlo".

Herrán asegura que "también he perdido mucho en el camino, pero lo ganado siempre me ha pesado más". Ha aprendido que "mirar hacia detrás es una pérdida de tiempo" y que pensar en el futuro es "un agobio innecesario". Según su opinión, lo importante es "mirar dentro y no dejar que nadie más que uno mismo tenga poder sobre tus sentimientos o emociones", tal y como ha expresado en la noche de este pasado jueves 6 de marzo.

"Hoy es un día muy bonito, y aunque soy una persona 'reservada' hoy me apetece compartir que estoy bien y que agradezco a la vida todo lo que tengo", ha aclarado.

No podía terminar su mensaje sin agradecer también a la industria del cine por "todo lo que me está dando, y no hablo de la fama o el dinero, hablo de una industria que desde el primer momento me ha acogido como una gran familia, la cual me ha regalado un espacio donde aprender, madurar, adquirir responsabilidades, disfrutar, crear, descubrir y soltar".

Al final, el protagonista de 'A cambio de nada' tiene claro qué mensaje quiere transmitir: "Que estoy tremendamente agradecido a la vida". Su agradecimiento también va dirigido "a mi madre, siempre" y a todos por "estar", porque aunque "a veces he estado ausente, nunca me he sentido solo", ha rematado.

Miguel ha acompañado el texto con un carrusel de imágenes en las que se muestra de lo más sonriente, llorando, compartiendo momentos con su hija, luciendo físico y acompañado de su madre.

Muchos rostros conocidos han reaccionado a la publicación, entre otros Aron Piper y Paula Echevarría, y le han mandado mensajes de apoyo.

