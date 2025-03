"Sí, este era yo cuando tenía 16 años. No me juzguéis por esta foto , aquí estaba en el baño haciéndome el interesante y el chulo", cuenta mientras sostiene la primera foto del vídeo.

"Aquí me cambio el look y me pongo el pelopincho tipo Xavi", dice. A continuación, Llanos muestra otra imagen que se ha hecho muy famosa en TikTok y de la que la gente se pensaba que Ibai tenía 16 años. "En ese momento tenía 19 años. Es una foto en la que yo acaba de empezar a trabajar como narrador de videojuegos y era de las primeras veces que yo salía con mi cara en internet", ha explicado.