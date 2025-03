Maica Benedicto no se ha puesto todavía manos a la obra, pero sí que ha hecho pública su intención y de lo que ya no va a dilatar más en el tiempo por una cuestión, principalmente, de salud. "Hoy quiero empezar mi dieta saludable, bueno, más bien no, lo que quiero es desintoxicarme de todo el azúcar que he tomado en la casa de 'GH", expresaba la murciana.