"Necesito comentar lo siguiente: estoy bastante cansado de que siempre se actúe de la misma forma: tirando la piedra y escondiendo la mano. Primero disparo y luego... 'No, es que no están en mi vida, es que me da pereza, no lo han superado'. Aquí no hay nada que superar porque cuando algo te importa 0 en tu día a día poco hay que superar. Y si tú ya me conoces y no te sorprende, ¡a mí menos de ti, querida!", ha comenzado diciendo Manuel en su comunicado, donde ha querido subrayar que él tampoco se fía de su prima.