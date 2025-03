Isa Pantoja se reafirma en su postura y rompe públicamente con Raquel Bollo y su primo Manuel Cortés

La entrevista de Raquel Bollo en '¡De viernes!', el detonante del enfrentamiento

Tras ver la indignación y el dolor que Raquel Bollo y su hijo Manuel Cortés, habían sentido al escucharla decir públicamente que no se fiaba de la colaboradora de televisión, Isa Pantoja no ha modificado ni una coma de sus palabras, pero sí ha explicado los motivos que la llevan a no fiarse de la que fuera amiga de su madre durante muchísimos años.

En el plató de ‘Tardear’, Raquel Bollo mostró su dolor ante el “no me fío” de Isa Pantoja, al verla reencontrarse con su prima Anabel Pantoja. La colaboradora exclamo un “Qué bien, qué bonito, después de años defendiéndola…” y le lanzó una advertencia “si no te fías de mí, no te fíes para nada”. Al parecer, una amiga de Raquel Bollo le está preparando la canastilla al bebé que espera Isa Pi.

Además, el programa ha querido que la colaboradora viera las declaraciones de su primo Manuel Cortés, quién le ha dejado claro que estaba muy dolido porque ellos jamás la habían traicionado y sería mejor que mirara hacía otro lado “la han traicionado muchas veces”.

La cara de Isa al escuchar a Cortes lo ha dicho todo. La colaboradora de ‘Vamos a ver’ no daba crédito a las palabras de su primo y de Raquel Bollo “mira que enreda las cosas…”. Isa ha dejado claro que no se fiaba de ella porque no le gustó que justificara su última participación en ‘¡De viernes!’ cuando no tienen ningún tipo de relación y se ha mostrado asombrada con la advertencia sobre la canastilla. Según ha explicado es un intercambio entre una empresa y ella “la amiga tiene una tienda, me da algunos productos y a cambio, le hago publicidad en redes”.

Fría y segura de su actitud, Isa ha dejado claro que las cosas se hacen de corazón, no se echan en cara y que ella se reafirma en su opinión “ni me fío ni confió en ella, que lo supere… es mi opinión, que te vaya genial, un beso”.