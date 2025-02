Premios Goya 2025: los mejores discursos de la historia de los galardones

Sus palabras, "Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido a un actor con discapacidad. No saben lo que han hecho", resonaron como un llamado a la diversidad y al cambio. Este discurso no solo fue un acto de agradecimiento, sino también un hito en la lucha por la igualdad de oportunidades en el mundo artístico.

Cuando Candela Peña ganó el Goya a Mejor Actriz de Reparto por Una pistola en cada mano, aprovechó su discurso para denunciar las carencias en los servicios públicos , especialmente en la sanidad, y la precariedad en el sector cultural. "En tres años no he trabajado. Mi padre murió en un hospital público donde no había mantas ni agua. Lo único que pido es trabajo, trabajo y trabajo", declaró con contundencia.

En 2016, Miguel Herrán recibió el premio a Mejor Actor Revelación por su papel en A cambio de nada. Su discurso, cargado de emoción, fue una prueba más del impacto que el cine puede tener en la vida de las personas. Agradeció al director Daniel Guzmán por haberle dado una oportunidad que le cambió la vida: "Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, trabajar y se agarre a esta vida como si no hubiera otra".

Ese mismo año, Daniel Guzmán recibió el Goya a Mejor Dirección Novel por "A cambio de nada". En su discurso, rindió un emotivo homenaje a su abuela, protagonista de la película, reconociendo su apoyo incondicional: "Gracias a ti me he levantado año tras año cuando estaba en el suelo, cuando nadie quería esta película. Me he levantado por ti, porque tú estuvieras, porque de verdad que eres mi estrella, abuela". Este momento conmovió al público y destacó la importancia de los lazos familiares en la creación artística.