Cuatro años después de poner fin a su relación, Andrea Duro y Juan Betancourt se han visto las caras y han protagonizado un tenso e incómodo reencuentro en un evento al que ambos han acudido como invitados. A través de las imágenes, podemos ver cómo la actriz se percata de la presencia de su ex y se gira para no tener que encontrárselo frente a frente, para que no se crucen sus miradas. Además, las cámaras captan la cara de circunstancia que pone la actriz justo en ese momento.