La mentira de Terelu Campos a su hija Alejandra Rubio antes de irse a 'Supervivientes'

Ahora, Alejandra Rubio ha contado en 'Vamos a ver' que su madre la 'engañó' para llevarse este cojín: "Yo le di un peluche, pero se puso a remover y encontró la almohada. Le dije que la almohada no porque ponía el nombre y me respondió que solamente se lo iba a llevar a casa. Como la conozco, antes de que se fuese a 'Supervivientes' en el avión a las 5 de la mañana, le pongo un mensaje diciéndose que no se llevase el cojín, pero me contestó que ya lo tenía en la maleta", ha comenzado contando la colaboradora.