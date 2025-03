Alejandro Rubio, exmarido de Terelu Campos y padre de Alejandra Rubio, tiene nueva novia

Años después, rehízo su vida al lado de una mujer llamada Beatriz que falleció en 2017 a los 37 años a causa de un cáncer. Un duro golpe para el empresario, pero también para Terelu y para Alejandra - que en ese momento era una adolescente de 17 años -, que adoraban a Beatriz. De hecho, la colaboradora de 'Vamos a ver' se tatuó el nombre de su madrastra en la nuca para recordarla siempre. "La pérdida de Bea fue dura. Me volví loca. Me hice rebelde, no sabía por dónde tirar", contó la joven de 24 años en una visita a 'Volverte a ver'.