El torero se ha sincerado como nunca, siendo el primer invitado de la quinta temporada de 'A solas con' de Vicky Martín Berrocal

Andrés Roca Rey se ha abierto con la empresaria sobre algunos aspectos de su vida, de los más desconocidos a los más sonados

Este 2025 es un año importante para Roca Rey, que vuelve a las ferias de San Isidro 2025

Este 2025 se presenta con mucha emoción e ilusión para Andrés Roca Rey. El torero vuelve a Las Ventas en San Isidro 2025 y, ante ello, ha querido sincerarse como nunca sobre algunos aspectos de su vida, de los más desconocidos a los más sonados.

El peruano ha sido el primer invitado de la quinta temporada de 'A solas con' de Vicky Martín Berrocal, a quien le ha mostrado su lado más personal con la discreción que le caracteriza. La diseñadora acaba de lanzar su último capítulo, disponible en su canal de YouTube, siendo también el primer episodio tras ganar el Premio Ondas Global del Pocast.

Berrocal le presenta como uno de los hombres más sonados del momento. La película documental 'Tardes de soledad' de Albert Serra que ha obtenido la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y que narra su vida como un claro retrato de la estrella del toreo es prueba de ello.

La entrevista, disponible en Podium Podcast, aborda temas que van desde el amor hasta su relación con Victoria Federica, así como el infarto que sufrió su padre cuando Roca Rey solo tenía nueve años y su sueño de triunfar en las plazas.

Sobre los rumores que lo vinculaban con la nieta del rey Juan Carlos I, el torero ha comentado: "Me mataba de la risa que me relacionaran con Victoria Federica". Se trata de la primera vez que habla sobre los rumores de noviazgo con su amiga.

"Cuando salió por primera vez, ya éramos amigos y me mataba de la risa. Le decía 'mira lo que ha salido', 'oye, novia'. De risa. Ya, luego, la verdad, no es algo que me guste por muchos motivos. Si me conocen, que sea por lo que hago en la plaza, no por lo que se inventen los periodistas o por lo que dicen de mi vida privada", ha recalcado el torero a la empresaria.

En cuanto al amor, el torero ha hablado de su faceta más enamoradiza, asegurando que "desde hace un año para atrás me he enamorado todos los días... Me enamoro bastante, sí". Pese a que no ha dado nombres, desde el año pasado ha sido vinculado sentimentalmente con la mexicana Marina Díaz Torre.

Otra de las conversaciones que ha mantenido el diestro con la comunicadora es sobre lo que supuso para él el infarto de su padre, cuando el torero apenas tenía nueve años. "Fueron momentos muy desagradables. No me gusta acordarme de ello, sufrimos muchísimo. Siempre he visto a mi padre como el maestro de mi vida", se ha lamentado.

Finalmente, y después de luchar entre la vida y la muerte, su progenitor consiguió salvarse, pero desde entonces le ha desarrollado miedo a la muerte. Ese es su gran temor. "Tenía ese miedo de perder a alguien. Me iba de casa el lunes y decía 'casi no he estado con mi padre. A ver si me voy a ir y vuelve a pasar lo que pasó'", ha confesado.

Ahora ha aprendido a convivir con ese dolor. "El miedo a la muerte me acompaña. El miedo al término de algo, en este caso de la vida, lo tengo desde entonces. Por eso la tengo presente", ha resaltado. Haber acudido a terapia también le ha ayudado a ver la vida desde otro prisma. "Siento que me hace disfrutar y sentir de una manera diferente la vida. De una manera intensa, apasionada... Saber que no la voy a tener para toda la vida y arriesgarme a hacer ciertas cosas".

Pese a que él se juega su vida cada vez que sale al ruedo, tiene claro que "lo único seguro que tengo en mi vida es que te vas a morir. Cuando entiendes eso, y lo naturalizas, ¿qué otro miedo vas a tener? Cuando entiendes eso, comienzas a vivir tranquilo y en paz. Haces el bien y eres libre".

