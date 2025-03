La intérprete ha subido un post con un par de fotos en el hospital junto a su hijo, al que tapa la carita con unos corazones como siempre hace, ya que no muestra el rostro de sus hijos en Instagram. Ha acompañado ambas instantáneas con un comunicado en el que se desahoga con sus seguidores , a los que les cuenta que estaba "muerta de miedo" porque no es agradable ver a un hijo, y tan pequeño, entrar a quirófano.

La operación, tal y como ella explica, sucedió hace unos días, pero no les había informado hasta ahora porque no se sentía con fuerzas para escribir el comunicado sin romper a llorar. En esas líneas, ha rememorado que su marido se quedó en casa con su otra hija y que ella fue con el niño al hospital: "Pude entrar con él a quirófano hasta que se quedó dormido [...] Me fui a la cafetería a llorar un rato y puse el móvil en 'modo avión' porque cada vez que veía una llamada perdida de mi familia o de mis amig@s me ponía a llorar".