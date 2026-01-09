Antón Suárez, marido Noemí y yerno de Raquel Salazar, presenta un ilusionante proyecto

Rocío Molina 09 ENE 2026 - 08:03h.

El marido de Noemí Salazar y yerno de Raquel Salazar, concursante de 'GH DÚO', ha puesto en marcha una iniciativa que le ilusiona

El cambio de vida Noemí Salazar tras su paso por 'GH VIP': intervenciones estéticas, maternidad y desafíos

Antón Suárez ha sorprendido a sus seguidores con una publicación muy especial en su perfil oficial de Instagram. Aprovechando el gran momento que vive su familia con la entrada en de su suegra Raquel Salazar en 'GH DÚO 4' y el apoyo que le dará su hija Noemí Salazar en el plató, el percusionista ha sacado a relucir su ilusionante proyecto que es un secreto de él, que muy pocos saben.

Como él mismo ha afirmado, el marido de la exconcursante de 'GH VIP' no es nada asiduo de compartir contenido en sus redes, pero este ha querido cumplir una promesa que le ha hecho a su mujer Noemí Salazar y ha empezado el 2026 cumpliendo este propósito. "Voy a enseñar algo que sabéis muy pocos de mí", ha empezado diciendo el percusionista para a continuación desvelar esta desconocida pasión que se ha convertido en su nuevo proyecto personal.

Antón Suárez es músico y, como la gran mayoría de personas que se dedican a esta profesión tiene que estar temporadas alejado de su casa. Un oficio que es su pasión, pero ahora el percusionista ha descubierto a sus seguidores otra gran afición que tiene. El marido de Noemí Salazar es un amante y coleccionista de perfumes y no solo ha mostrado el gran número de fragancias que tiene sino el proyecto en el que quiere embarcarse relacionado con esto.

"Mi querida mujer me ha dicho que haga una historia de los perfumes porque sabe que a mí me gusta. Que me lance. No estoy nada acostumbrado a subir contenido. Normalmente no soy de ponerme delante de la cámara, pero hay algo que sí me apasiona de verdad: los perfumes. Me encanta probar fragancias, compararlas y hablar de ellas, aunque hasta ahora siempre lo haya hecho en privado", ha explicado el músico de la idea que quiere empezar a compartir en público para hacer una comunidad.

Decidido a ayudar, resolver dudas, hacer recomendaciones y contar curiosidades, Antón Suárez está dispuesto a crear contenido específico e incluso si tiene buena acogida hacer un canal para poder compartir esta pasión que tiene con otros aficionados como él. Ilusionado con esta idea, el padre de Mimi y Antoñito ha mostrado su colección y ha prometido enseñar más en próximas publicaciones.

"Si en comentarios me decís que os gusta este tipo de contenido. Haré el esfuerzo", ha explicado el músico a lo que su mujer Noemí Salazar no ha tardado en reaccionar y promocionar para que este proyecto personal de Antón prospere. "Por fin. No sabéis lo que me ha costado que me hiciera caso. Y es que es un fiera en perfumería y está desaprovechado. ¡Comentadle mucho para que se anime", ha declarado la influencer para animarle y que siga constante.