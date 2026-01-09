Lorena Romera 09 ENE 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' y la influencer han presentado a su hija a través de una imagen en la que muestran su rostro

Rodri Fuertes, sobre el nombre de su hija en común con Marta Castro: "Lo teníamos claro"

Rodri Fuertes y Marta Castro han enseñado la cara de su hija. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' y la exmujer de Fonsi Nieto han compartido en redes sociales una de las imágenes más especiales desde que hicieran pública la noticia de que van a ser padres. Ha sido el exnovio de Adara Molinero el qua ha publicado la foto del rostro de la bebé, en la semana 26 de gestación. Una imagen con la que la pareja celebra que ya han superado el ecuador del embarazo y que cada día están más cerca de dar la bienvenida al mundo a su niña.

Todavía no han desvelado el nombre que han escogido para la bebé, pero eso no quita que la pareja esté haciendo partícipes a sus seguidores de todo lo que están viviendo durante el embarazo. A pesar de que su relación con las redes sociales ha estado repleta de idas y venidas (desde sus inicios han sido muy criticados por la diferencia de edad), la pareja ha sabido quedarse con ese sector de fans que los apoyan y disfrutan sabiendo de su día a día.

En esta ocasión, la pareja ha compartido a través de sus respectivos de perfiles de Instagram una imagen en la que enseñan la carita de la bebé, a la que han podido ver al detalle gracias a una ecografía 5D realizada en la semana 26 de gestación. Una imagen en la que ya presumen de las facciones de su niña, especialmente de su nariz y sus morritos. "Estoy enamorada", comenta la expareja de Fonsi Nieto (que ya tiene un hijo, Hugo, de cinco años).

Después de este momento tan emocionante, la pareja ha ido a celebrar el momento con un buen desayuno. "Muy merecido", señala la modelo, que ha elegido el restaurante de Benji Aparicio, el ex y padre de los dos hijos de Laura Matamoros, su íntima amiga. Y para poner la guinda al pastel, la influencer ha comprado un roscón. Para ella, "el mejor del mundo". "No se acaban las navidades", comenta el que fuera concursante de 'Gran Hermano' mientras su chica y futura madre de su hija lo enseña a cámara.