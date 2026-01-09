Ana Carrillo 09 ENE 2026 - 10:39h.

Montoya ha compartido un story que se ha entendido como la respuesta a que Anita Williams y Manuel González vuelvan a coincidir en un reality

La reacción de Lucía al reencuentro de Manuel y Anita en la casa de 'GH Dúo': "He visto tonteo"

Anita Williams le confesó a Jorge Javier Vázquez en la gala de estreno de la cuarta edición de 'GH DÚO' que no creía que Montoya fuera a ser su pareja de concurso y acertó porque sus compañeros de aventura van a ser Manuel González, su tentador favorito en 'La isla de las tentaciones', y la hermana de este, Gloria González.

A la exconcursante de 'Supervivientes' no le sorprendió tener que compartir experiencia con la persona con la que se ilusionó en Villa Playa, pero dejó claro que no habría posibilidad por su parte de reabrir aquel romance. Además, horas antes de entrar a la casa de Tres Cantos, en declaraciones a los medios, comentó que Montoya seguía siendo el amor de su vida pese a que ya no estén juntos.

El nombre de Montoya también salió en la primera charla entre Anita y Manuel, y es que la catalana le dijo al gaditano que no le había gustado nada ver un comentario suyo en un post de redes en el que se reían de su exnovio.

Muchos espectadores se preguntaban entonces qué pensaría Montoya al ver de nuevo juntos a su ex y al hombre con el que ella le fue desleal en 'La isla de las tentaciones 8', con el que no tiene una buena relación desde que se conocieron en la presentación de solteros de aquella edición del programa presentado por Sandra Barneda.

En sus redes, Montoya parece haber dado respuesta a las dudas de sus seguidores, o al menos así lo están interpretando los fans del programa, porque ha compartido un story en el que añade muchos emojis de la carita que llora de la risa y un "Good Night" ["buenas noches" en inglés], todo ello acompañado por una versión de ‘Gracias por venir’, la mítica canción de Lina Morgan.