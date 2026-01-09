Lorena Romera 09 ENE 2026 - 12:08h.

La modelo de 31 años vuelve a ingresar tras su cita con el equipo de alto riesgo del hospital

Estela Grande se sincera sobre el síndrome que sufre en la recta final de su embarazo gemelar

Estela Grande ha ingresado en el hospital tras recibir malas noticias en su última revisión ginecológica. La modelo, de 31 años, tenía cita hace unas horas con el equipo de alto riesgo del hospital, que está haciendo el seguimiento de su embarazo tras su último ingreso hospitalario. Tal y como ha contado en sus redes, las cosas no han ido según lo esperado y ha tenido que volver a ingresar.

En la última actualización a través de sus stories de Instagram, la que fuera concursante de 'GH VIP' hablaba de que estaba "traumatizada" y de su síndrome del nido tras su último ingreso hospitalario. La pareja de Juan Iglesias había ido "para cinco minutos" y tuvo que quedarse ingresada durante una semana.

En esta ocasión, la joven acudía para una revisión ginecológica y una cita con el equipo de alto riesgo del hospital. Pero iba con miedo. "Estoy un poco nerviosa. Bastante nerviosa. He dejado mi maleta hecha y la maleta de los bebés, por si acaso vuelve a pasar lo mismo...", señalaba hace apenas unas horas. Y así ha sido.

"El motivo del ingreso esta vez es otro"

A través de su Instagram, Estela Grande ha dado la última hora sobre su estado de salud tras esta revisión en la que ha recibido malas noticias y finalmente ha tenido que quedarse ingresada. "Me estáis preguntando que qué tal ha ido la revisión, así que qué menos que deciros que regular. Esta noche no dormimos en casa. El motivo del ingreso esta vez es otro", ha señalado la creadora de contenido.

Aunque la madrileña ha dejado claro que tanto ella como los bebés están "bien", lo cierto es que estas novedades han dejado muy preocupados a sus seguidores, que están muy pendientes a cada nueva actualización. Y más ahora, que se encuentra en la recta final de su embarazo gemelar. "Gracias por preocuparos", le ha dicho a sus incondicionales, con los que tiene una relación muy estrecha.

"Menos mal que he fui a desayunar con mamá...", ha expresado Estela Grande, que el mismo día que acudía a su revisión sacaba este ratito para disfrutar de un desayuno con su progenitora, por si, precisamente, no recibía las noticias esperadas en el hospital. Ahora, toca esperar por si la exconcursante de 'GH VIP' decide compartir públicamente el motivo de su ingreso hospitalario a pocos días de dar a luz a sus mellizos.