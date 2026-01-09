Lorena Romera 09 ENE 2026 - 13:33h.

La hija de Terelu Campos ha anunciado su nueva aventura profesional

Alejandra Rubio, sobre el enfrentamiento entre Terelu Campos y Carmen Borrego por Belén Rodríguez

Alejandra Rubio ha hablado de su nuevo proyecto profesional. La hija de Terelu Campos, pareja de Carlo Costanzia, se ha propuesto iniciar una nueva andadura laboral con el arranque de este nuevo año. A través de su perfil de Instagram, la colaboradora de 'Vamos a ver' de televisión ha contado ilusionada que ya está empezando a darle forma a este camino que podría traerle grandes alegrías.

Lo cierto es que no es algo nuevo, pues se trata de algo que siempre ha rondado la cabeza de la sobrina de Carmen Borrego (concursante de la nueva edición de 'GH DÚO'). A través de sus stories de Instagram, la televisiva le ha contado a sus seguidores las intenciones que tiene para este 2026. Y es que Alejandra Rubio quiere tomarse en serio, de una vez por todas, su rol en las redes sociales.

La joven de 25 años es consciente de que su Instagram podría ser un buen filón y que, si se lo tomase en serio, podría convertirse en un perfil de referencia. Y parece que ha llegado el momento. "Con esta intervención, creyéndome influencer...", introduce frente a sus más de 373.000 seguidores que, de empezar a aumentar el ritmo de publicaciones y ofrecer otro tipo de contenido, podría ir en aumento.

"Os juro, 2026, que voy con todo, vamos a intentarlo, voy a intentar hablar a cámara, voy a intentar tener más actividad con vosotros... Aquí estamos, ¡vamos a por ello!", ha anunciado la sobrina de María Teresa Campos, que se ha propuesto convertirse en creadora de contenido y ser constante con sus redes sociales.

Y parece que va en serio, pues ya ha empezado a compartir contenido en este sentido. Para dar el pistoletazo de salida a este proyecto, Alejandra Rubio ha optado por dar visibilidad al negocio de Carlo Costanzia, anunciando que hay disponibles vacantes.

"Vamos a aumentar personal en Brigante' Barber & Tattoo, así que nada... si queréis currar en un sitio muy guay, con gente muy guay... Tanto si eres barbero, como tatuador, escribid al Instagram y mandad vuestro currículum. Solo queremos gente dispuesta a currar y a pasárselo bien y a ser uno más de la familia", ha señalado la hija de Terelu Campos en este primer storie en su camino como influencer.