Lorena Romera 09 ENE 2026 - 10:56h.

La exconcursante de 'GH VIP' reacciona de forma inesperada cuando le preguntan por su nueva relación

Todos los detalles de la nueva ilusión de Jessica Bueno: "Kiko Rivera le conoce"

Jessica Bueno vuelve a ser el centro de todas las miradas. A punto de cumplirse un año de su ruptura con Luitingo, la modelo sevillana, de 35 años, podría haber rehecho su vida sentimental. A la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' se la relaciona ahora con un amigo de Kiko Rivera, padre de su primogénito. Lo llamativo ha sido su reacción cuando, hace apenas unos minutos, le han preguntado por estas informaciones.

Era en 'El tiempo justo' donde salían a la luz los datos sobre este nuevo romance: Jessica Bueno volvería a creer en el amor gracias a este andaluz de unos 40 años con el que lleva viéndose unos dos meses. Aunque no le quieren poner etiquetas a lo suyo, Leticia Requejo apuntaba a que la de Los Morales estaría "muy ilusionada". Tanto, que "no se esconden y han estado haciendo prácticamente vida de pareja"

Tras convertirse en el centro de la noticia, los medios de comunicación la han esperado esta mañana en la puerta de su casa para conocer su reacción y ver si podían confirmar o no las informaciones. Y su reacción ha sido de lo más llamativa. "Madre mía", ha soltado en un suspiro cuando ha escuchado la pregunta sobre su posible relación con un amigo de Kiko Rivera.

"¿No nos puedes decir nada? ¿No quieres confirmarlo? ¿O desmentirlo?", le dice el reportero. Pero la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', que siempre se muestra muy amable, atendiendo a todas las preguntas de la prensa, ha optado por no responder y meterse en el coche, cerrando la puerta del vehículo mientras le hablaban.

Así, la modelo, madre de tres hijos, ha arrancado el coche y ha dejado atrás a los medios, sin despejar las dudas de esta relación que ya acapara todo tipo de titulares. "Entran y salen tanto de la casa de ella como de la de él y hasta hacen la compra juntos", decían en 'El tiempo justo', donde salió a la luz la situación sentimental de Jessica Bueno, que no ha querido pronunciarse y tan solo se ha expresado exclamando al aire un "madre mía".