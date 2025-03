La prensa internacional ha criticado a Bárbara Rey por la publicidad de colchones que ha protagonizado

La vedette dice qué opina sobre la polémica en exclusiva con la colaboradora Leticia Requejo

Exclusiva | Bárbara Rey podría tener de nuevo "una mano negra" en su vida, según Leticia Requejo: "Ciertos entes no quieren trabajar con ella"

Una marca de colchones ha aprovechado la polémica relación que mantuvieron Bárbara Rey y el emérito para publicitar su producto, algo que no ha sentado bien a la prensa internacional.

Titulares como "Bárbara Rey está siendo noticia nuevamente gracias a un truco publicitario altamente insolente" o "La campaña publicitaria juega deliberadamente con el oscuro pasado" han llevado a las cuerdas a la vedette, quien ha dado su opinión en exclusiva en'Tardear'.

Bárbara Rey responde a la prensa internacional

La colaboradora Leticia Requejo deja caer a Bárbara Rey que debe ser muy importante en Europa como para protagonizar algunas de sus noticias. "Mucho, una cosa increíble", responde.

La vedette no entiende qué es lo que ha hecho para que se califique de "insolente": "No tengo ni idea, ellos sabrán. También dicen oscuro pasado, será de ese decorado. Se referirán al oscuro pasado de la gente que vive en ese ambiente. Yo no vivo ahí".

La prensa internacional acusa a Bárbara Rey de estar provocando por protagonizar una campaña publicitaria con el eslogan 'Duerme como una reina'. Sin embargo, ella no está para nada de acuerdo: "Yo no estoy provocando absolutamente nada. Yo me llamo Bárbara Rey desde el año 72 y montones de veces de mi vida he dicho 'esta noche he dormido como una reina'". Es más, "si no querían que se hablara de los colchones lo están consiguiendo perfectamente", dice irónicamente.

La vedette está más que acostumbrada a que hablen de ella en la prensa, pero no se esperaba para nada esta 'guerra diplomática' por una campaña. "Me produce risa, me parece ridículo. ¿Por qué se preocupan de mí?, que me dejen tranquila. ¿No se dan cuenta que preocupándose tanto de mí lo que hacen es que el tema siempre siga, y siga, y siga?", señala.