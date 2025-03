José María Almoguera , hijo de Carmen Borrego, responde en ‘TardeAR’ a los comentarios que su madre ha dado en ‘Vamos a ver’ sobre su nuevo trabajo como colaborador del programa. Su madre no ha dudado en valorar positivamente la nueva faceta de su hijo y como viene siendo habitual, ha apoyado esta decisión.

Almoguera ha explicado en el programa que "mi madre ha dicho lo que pensaba. Es verdad que cuando te sientas aquí, las cosas cambian, se ven de otra manera y se entienden otras. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho, sé que esto es un rodaje, tengo que ver si esto es lo mío , si me gusta, si me da bien..."

Además, el hijo de Carmen Borrego añade: "Y no solo soy yo quien tiene que ver si se me da bien, sino que vosotros veáis si merezco también estar aquí. Ahora mismo estoy contento de estar aquí, pero es un poco pronto todavía". Por otro lado, la presentadora no duda en preguntarle a Almoguera si siente presionado, a lo que él asegura: "Siento mucha presión por mi apellido sobre todo. Se espera cierta profesionalidad por parte de mi padre, abuela, mi madre y de mi tío".