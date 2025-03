Isa Pantoja contestaba desde el plató de ‘Vamos a Ver’ a las declaraciones de Raquel Bollo con varios zascas. Raquel, no se quedaba callada, y en ‘Tardear’ arremetía como nunca contra la hija de Isabel Pantoja.

“ Llevo trabajando 20 años en televisión , o sea, cuando realmente empecé en televisión tú eras una mica. Creo que no me han pagado por gusto. Aquí nadie regala nada. Creo que 20 años de televisión dan para mucho, o sea, que cuando empezaste... Yo llevaba ya 10 años ”, comenzaba diciendo la colaboradora.

“Interés no tengo ninguno, ella no es nada en mi vida y a mí me da igual. Yo también puedo ir de víctima, de qué pena, qué dolor… Si a ti te dolía tu marido, imagínate lo que duelen unos hijos”, continuaba mientras iba subiendo el tono.