El dardo de Raquel Bollo contra Isa Pantoja: "No me fío de ella"

Raquel Bollo ha respondido en ‘TardeAR’ a las declaraciones que Isa Pi ha realizado en ‘Vamos a ver’ sobre ella, alegando no fiarse de la colaboradora. Después de que Kiko Rivera hiciera público el encuentro familiar al que había acudido, Isa Pi explicó en el plató de ‘Vamos a ver’, los motivos por lo que no estuvo en dicho encuentro: “No me hubiera sentido nada cómoda con personas de la que no me fío, como por ejemplo Raquel”, refiriéndose a Raquel Bollo.

Por ello, la colaboradora de ‘TardeAR’, ha querido responder a la hermana de Kiko Rivera de manera tajante a estas duras declaraciones: “Lo que dice es muy bonito si…lo digo después de haber estado defendiéndola en mil cosas...desde los platós partiéndome la piel por ella.

Además, Raquel Bollo se dirigía directamente a Isabel Pi: “Te voy a decir una cosa, si dices que no te fías de mí, no te fíes para nada, porque la persona que tú hablas, que es íntima amiga de Anabel, no es amiga de ella, sino íntima mía”.

Uno de los colaboradores del programa ha querido preguntar a la amiga de Anabel Pantoja si le había sorprendido las declaraciones de Isa P: “¿Ella no se fia? Pues perfecto, yo sigo mi vida tan normal. No me ha sorprendido esta respuesta, no porque tenga credibilidad para mí, sino que tú si no confías en una persona…entonces significa que me has utilizado durante muchos años para defenderte de muchas cosas”, declara.