Las incógnitas que rodean las muertes del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa no cesan. La médico forense señaló que es posible deducir que Hackman , de 95 años, falleció el 18 de febrero, gracias a la última actividad de su marcapasos , y que la enfermedad de Alzheimer que padecía contribuyó en gran medida al deceso. Por su parte, Betsy Arakawa habría fallecido a causa de un síndrome pulmonar por hantavirus una semana antes, el 11 de febrero.

Según recogen medios locales, el doctor Josiah Child, ha puesto en duda la cronología de los hechos asegurando que Betsy Arakawa llamó por teléfono a su clínica el día 12 de marzo, un día después de que supuestamente estuviese muerta: "La señora Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero", asegura.

"Le dimos cita, pero nunca apareció", continúa. "No presentaba síntomas de dificultad respiratoria, la consulta no estaba relacionada con el hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces, pero no obtuvimos respuesta", aclara.