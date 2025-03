Desde que saliera del programa, la inflluencer se ha mantenido alejada de los medios de comunicación y muy centrada en el trabajo. Su pasión por el fitness, le ha llevado a convertirse en fitness coach. "La gente que me seguís en Instagram sabéis que me encanta el deporte y que me gusta cuidarme. Me gusta mucho ese mundo, me viene genial para mi cabeza. Cuando estoy mal voy al gimnasio, entreno y parece que mi día cambia un poco, lo necesito. Aparte soy muy nerviosa y necesito quemar a lo largo del día", explicaba ella a sus seguidores en Instagram.