Alessandro Lequio criticó duramente la forma física que Terelu Campos demostró durante una prueba en 'Supervivientes', también la forma en que aludió a su enfermedad como un obstáculo y Carmen Borrego afea a su compañero su actitud: "Como estoy yo, está callado, claro", decía irónica la colaboradora.

"Creo que hablar con tanta vehemencia como hablaste tú de la enfermedad de mi hermana...", se quejaba Carmen, que le espetaba: "Con todos mis respetos, no tienes ni idea de cómo está Terelu ni por lo que ha pasado. Entonces, juzgar a Terelu y su enfermedad me parece francamente feo. Y, viniendo de ti, me parece más feo todavía".

Sin embargo, Alessandro insistía en que, en su opinión, su hermana está "en una pésima forma física" y que su salud "no es su verdadero problema": "Tengo amigas que han tenido lo mismo y me han escrito, te lo podría enseñar pero creo que no es el caso".

De hecho, cree que el hecho de que Terelu haya agradecido lo bien recibida está demostrando "cómo es" y que vive "con la convicción de que todo el mundo tiene que estar a su servicio".

"Estás diciendo una tontería", se quejaba Carmen, mientras Alessandro insistía en que su hermana tiene "ínfulas". Para Borrego, Terelu no tiene nada que ver con el retrato que estaba dibujando Alessandro: "Lo que es evidente es que no te cae bien, decir gracias es una cuestión de educación y hasta eso te parece mal".

"Me parece que tiene un aire de superioridad que no puede ocultar y eso es lo que pienso. Que esté todo el día con la palabra de su enfermedad en la boca y que lo utilice como excusa para no mover... me entraron los escalofríos cuando vi cómo le temblaban las piernas que fue al principio de todo, que todavía no había movido un músculo, eso es lo preocupante", reiteraba Alessandro, que llegaba a una conclusión: "Entonces, pienso que en vez de jugarse la piel, jugar con fuego en la isla, debería regresar para casa".