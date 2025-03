Durante la gala de este martes, Carlos Sobera daba paso a un vídeo en el que se veía cómo habían pasado sus primeras horas juntos. Desde su llegada, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' no dudaron en acogerla y hacerla sentir como en casa.

Por su parte, ellos también se mostraban de lo más cómodos con la mayor de las Campos. Tanto, que han protagonizado momentos de complicidad y diversión y hasta han cotilleado sobre lo que ocurre en "la otra playa" . Pero no solo eso.

Manuel se disponía a enseñarle a Terelu su muñeca: "Mira". La colaboradora y presentadora no conseguía distinguir qué le estaba mostrando y él no dudaba en explicárselo: "Es la G de Gabriella, me tatué". "¿Pero tú te crees que yo veo sin gafas?", bromeaba Terelu.