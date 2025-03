Después de ver las imágenes, el presentador daba la palabra a Pelayo: "Yo ya no tengo nada más que decir, simplemente pedir disculpas, porque a veces me pueden las formas, pero para mí el contenido es el que es . Siento si he herido a Terelu. Le pido disculpas también a la audiencia si ha visto que he fallado".

Acto seguido, Sobera daba paso a Terelu y le preguntara si era cierto eso que dicen de que "le han llevado la comida a la boca": "Yo creo que no. Estábamos todos alrededor y comíamos todos. No se me ha ido a buscar con la bandeja. No he pescado, no sé pescar, por eso cuando se me ofreció venir aquí lo primero que dije es que no podía ser concursante. No podía ser un lastre. En la medida que he podido lo he hecho, para algunos será menos que para otros".