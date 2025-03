Makoke le preguntaba a Terelu Campos quién es el amor de su vida , en términos generales. "Puede que no llegue nunca", aseguraba la hija mayor de María Teresa Campos, mirando al horizonte. Además, Terelu Campos confesaba que ser abuela ha sido "la leche": "Pero más ver a mi hija ser madre. Me ha sorprendido tanto mi hija como Carlo, que parece que ha tenido una guardería. Los veo estupendos y se compenetran muy bien".

Por último, Terelu Campos contaba si alguna vez ha coincidido con Paquirri: "Yo he debido coincidir con Paco alguna vez. Pero no ha sido de los toreros con los que más relación he tenido. Yo he estado con mucha gente, que ardería España si lo supieran".